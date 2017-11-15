В Одессе за арестованного директора лагеря "Виктория" внесен залог

В Одессе за арестованного директора детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, который является подозреваемым в деле о пожаре, приведшем к гибели трех детей, уже внесен определенный судом залог в размере 128 тыс. грн.

Читайте такжеДолжностному лицу ГСЧС объявили подозрение в связи с пожаром в детском лагере "Виктория"Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Она отметила, что 14 ноября в ходе заседания, на котором рассматривалось ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения директору «Виктории», Приморским районным судом продлен арест подозреваемому, но наряду с этим определен залог в сумме 128 тыс. грн.

«В настоящее время залог подозреваемым внесен», - отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что 2 месяца назад судом по ходатайству прокуратуры подозреваемому была определена мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Более того, это решение суда первой инстанции оставлено в силе Апелляционным судом Одесской области при рассмотрении жалобы адвоката Саркисяна.

Как уточнила Верба, Апелляционный суд оставил решение райсуда без изменения, учитывая, что действия, инкриминируемые мужчине, привели к гибели людей.

В пресс-службе акцентируют, что вчерашнее решение Приморского суда об определении залога принято, несмотря на существование реальных рисков, о которых в своих ходатайствах неоднократно отмечала прокуратура. В частности, речь идет о возможном давлении на потерпевших, свидетелей, а также – на других подозреваемых. Кроме того, не исключено, что фигурант предпримет попытку скрыться от органов следствия и суда, присутствуют и другие риски, предусмотренные ч. 1 ст. 177 УПК Украины.

«Также это решение противоречит требованиям процессуального законодательства, поскольку принято судом, несмотря на наличие ходатайств, в которых прокуратура требовала продолжить меру пресечения исключительно в виде ареста без определения любой альтернативной меры», - пояснила Верба.

Она добавила, что прокуратура Одесской области категорически не согласна с указанным решением районного суда и уже готовит апелляционную жалобу.

«В связи с этим прокуратура и в дальнейшем будет настаивать на определении руководителю внешкольного учреждения меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, учитывая тяжесть вызванных преступлением последствий – гибели трех малолетних детей», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Приморский районный суд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей и в то же время определил залог в размере около 130 тыс. грн директору оздоровительно-спортивного детского комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну, в котором 15 сентября во время пожара погибли трое детей.

Кроме того, вчера райсуд продлил меру пресечения в виде поручительства воспитательнице лагеря Наталье Янчик.

Пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по признакам ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны Саркисян и Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

13 ноября прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что до конца ноября планируется завершить почти все экспертизы касательно пожара в детском лагере.