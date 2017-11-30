"Спасибо властям за то, что нас не забыли. И мы не забудем": "Квартал 95" прокомментировал запрет сериала "Сваты"

Студия "Квартал 95" выступила с официальным заявлением относительно запрета сериала "Сваты" в Украине.

В студии считают запрет 6 сезонов "Сватов", которые были отсняты в период от 2008 до 2013 года, абсурдным решением, которое противоречит здравому смыслу, передает ТСН.

"Спекуляции на псевдопатриотические темы на адрес "Сватов" безосновательны. Студия "Квартал 95" неоднократно заявляла о своей гражданской позиции, мы - за свободную и независимую Украину, в которой отстаивают гражданские права и демократические свободы. Но не нарушают их", - подчеркнули в "Квартале 95".

Отмечается, что "Сваты" - это украинский сериал, который снимался в нашей стране, давал работу сотням украинских кинематографистов, пополнял государственный бюджет Украины.

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Также в студии напомнили, что это сериал награжден многочисленными профессиональными премиями в Украине и мире - 12 премий "Телетриумф", награды "Телезвезда", участие в престижных международных фестивалях, высокие рейтинги.

Кроме того, в заявлении говорится, что это сериал, который любят миллионы людей. Именно они ждали продолжения "Сватов".

"Мы будем отстаивать наши права в международных судебных инстанциях до тех пор, пока не будет сформирована четкая и прозрачная система регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине. Кто и на каком основании принимает решение о том, кого вносить в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины? Кто принимает решение об отзыве прокатных удостоверений? Почему в этой схеме прослеживается избирательный подход? В Минкульте, СБУ, Нацсовете и СНБО нет ответов на эти вопросы. Есть только "черный" список, в котором завтра может оказаться любой. Этим списком удобно манипулировать, используя его в недобросовестной конкурентной борьбе или в политической игре", - выражают возмущение в "Квартале 95".

"Мы благодарим всех, кто нас поддержал. Вас много – деятелей кино, актеров, продюсеров, журналистов, блогеров, воинов АТО, обычных зрителей. Мы благодарны властям, за то, что нас не забыли. И мы не забудем", - подытоживается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

Ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года Добронравову, звезде сериала "Сваты".

Кроме того, украинский шоумен, актер, звезда "95 Квартала" Владимир Зеленский записал эмоциональное видеообращение относительно возможного запрета сериала "Сваты" в Украине.