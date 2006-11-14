Пресс-конференция в УНИАН, посвященная премьере ”Кармен” в исполнении ”Chernov dance”

Сегодня о 16.00 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Впервые в Украине европейский балет украинского происхождения – премьера "Кармен" в исполнении балетной труппы современной хореографии "Chernov dance", посвященная туру по 7 городам Украины.

Участники: руководитель, балетмейстер Евгений ЧЕРНОВ, дизайнер костюмов Ирина МАХИНЬКО, меценат тура Юрий ГАПОНЕНКО (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

Телефоны: 8(067) 505-15-91, 8(050) 384-48-65, 8(097) 365-06-36.

Материалы этой пресс-конференции можно заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видео съемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.