Ночевка на Майдане: под стелой активисты почтили годовщину разгона протестующих

09:04, 30 ноября 2017
Общество
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На Майдан Независимости люди пришли с украинскими флагами, они делились воспоминаниями о ночи, которая изменила Украину.

Иллюстрация / REUTERS

30 ноября в 3:00 на Майдане в Киеве собрались активисты, которых четыре года назад на этом же месте и в это же время избили беркутовцы. Каждый год участники тех кровавых событий собираются под стелой, чтобы вспомнить, как именно все происходило и отметить годовщину. Об этом сообщает ТСН.

На Майдан Независимости люди пришли с украинскими флагами. Они пили чай, слушали музыку и делились воспоминаниями о ночи, которая изменила Украину. Активисты считают, что возле стелы должны поставить памятный знак.

"Нельзя затирать память", - говорит один из них.

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Ночевка на Майдане - это продолжение программы чествования четвертой годовщины жестокого разгона. В среду, 29 ноября, почти 300 активистов и участников прошлых событий собрались на митинг и отправились по центру столицы с факелами. От Майдана Независимости колонной люди прошли к Администрации президента, а оттуда - в Министерство внутренних дел. Возле админзданий требовали от властей расследовать преступления против Майдана, за которые до сих пор почти никто не наказан.

У здания МВД произошел силовой разгон акции – четырех активистов задержали, но позже отпустили.

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Теги: #годовщина разгона Майдана#факельное шествие в Киеве#годовщина разгона студентов#ночевка на Майдане