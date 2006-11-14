Прокуратура Крыма передала в суд первое дело о депутате-бандите

Прокуратура Крыма завершила досудебное расследование и передала в суд первое уголовное дело против депутата-бандита. Лидера организованной преступной группы и по совместительству – депутата одного из районных советов автономии и пяти его подельников стражи порядка обвиняют в поджоге рынка в Симферополе. В то же время, в прокуратуре сообщили, что за народным избранником тянется целый шлейф подобных преступлений.

Виктор К. на прозвище “Карась” последние 10-15 лет был известен как деятель одной из наибольших в Крыму организованных преступных группировок, хотя формально числился руководителем спортивного клуба “Таврия”. Он выстоял во время первого пребывания в автономии Геннадия Москаля в должности начальника крымской милиции, а несколько лет назад даже возглавил местную организацию одной из маргинальных партий. Однако, когда Геннадий Москаль занял кресло представителя Президента Украины в автономии, “Карась” таки очутился за решеткой.

Прокурор Крыма Виктор Шемчук никак не связывает арест “авторитета” с возвращением Геннадия Москаля, но отдает должное милиции, которая и расследовала дело “Карася”. Виктору К. да еще 5-м лицам выдвинуты обвинения в организации и осуществлении поджога одного из городских рынков Симферополя, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов. По словам Виктора Шемчука, самому депутату угрожает наказание до 10 лет лишения свободы, поскольку тот еще и возглавлял организованную преступную группу: “В ходу следствия были установлены, что обвиняемые кроме поджога рынка таким же образом уничтожали другое имущество конкурентов. У них стражи порядка также выявили немалый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов”, - сообщил крымский прокурор.

В то же время, представитель Президента Украины в автономии Геннадий Москаль выразил пожелание, чтобы прокуратура реально взялась и за других депутатов местных советов: “Не с поджогов нужно было бы начинать. Потому что многих депутатов Симферопольского городского и районного советов, Сакского райсовета, других – подозреваются в убийствах и являются активными членами организованных преступных групп. Прокуратуре следует активнее чистить эти местные органы власти в Крыму”, - сказал представитель Президента в автономии.

Когда состоится первое судебное заседание по делу “группы депутата Карася” – пока еще не известно.

Радио "Свобода"