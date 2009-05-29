Аналитики прогнозируют падение ВВП на 15-16%

Падение промышленного производства Украине в 2009 году составит 18%, реальный ВВП может снизиться на 15-16%, прогнозируют аналитики компании «Форекс клуб».

Как говорится в переданном агентству УНИАН пресс-релизе, самое большое снижение будет зафиксировано в машиностроении – 42%, в металлургии – 35%, в химической промышленности – 25%. Возобновление роста в этих отраслях аналитики прогнозируют только осенью 2009 года.

По прогнозам аналитиков, объемы продукции сельского хозяйства, на которое приходилось 11% от всего ВВП по данным за 2008 год, к концу 2009 года могут составить около 6-8%. Объем продукции строительной отрасли на конец апреля 2009 года составил 8,985 млрд. грн., что составляет всего 44,4% от показателя за январь-апрель прошлого года. То есть, падение объемов строительства за период с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составило 57,6%. До конца 2009 года падение данного сектора может составить 35-40% против текущих 57,6%.

Как считают аналитики «Форекс клуба», с учетов прогнозных значений падения промышленного производства (-18%), сельского хозяйства (+6-8%), строительной отрасли (-35%), реальный ВВП в 2009 году может снизиться на 15-16%.

Как сообщал УНИАН, Еропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой январский прогноз снижения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с минус 5% до минус 10%.

ЕБРР также прогнозирует нулевую динамику изменения ВВП страны в 2010 году.

Свой прогноз ЕБРР объясняет снижением цен на товары украинского экспорта и, как следствие, снижением его объемов. Кроме того, прогнозируется рост цен на энергоносители, которые импортируются в Украину.

В январе 2009 года ЕБРР прогнозировал падение ВВП Украины по итогам 2009 и 2010 гг. на уровне 5%.

В апреле т.г. Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.