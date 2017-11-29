В Житомирской области обнаружили нелегальный цех по обработке янтаря

В Житомирской области сегодня обнаружили нелегальный цех по обработке янтаря. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

В рамках уголовного производства относительно незаконного янтарного промысла прокуратурой области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Житомирской области и следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области ликвидирована деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, незаконно добытого «старателями» в северных районах Житомирщины.

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В среду, 29 ноября 2017 года, во время санкционированного процессуальным руководителем и судом обыска на нелегальном производстве, организованном в одном из сел Житомирского района, оперативники и следователи обнаружили специальное оборудование-станки для огранки камня, 10 килограмм обработанного и необработанного янтаря-сырца.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к предусмотренной законом ответственности всех фигурантов сделки.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляют прокуроры прокуратуры Житомирской области.