”Океан Ельзы” рассскажет о сингле ”Веселі, брате, часи настали…”. Пресс-конференция в Киеве

12-00 - Пресс-конференция группы "Океан Ельзи" по поводу презентации сингла "Веселі, брате, часи настали…". Все полученные от продажи сингла средства будут направлены в областной специализированный дом ребенка для ВИЧ-инфицированных детей в г. Макеевке Донецкой области. Участники: Святослав Вакарчук, Денис Глинин, Денис Дудко, Петр Чернявский, Милош (ул. Рейтарская, 8/5а). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (050) 477-94-00, zelinska@okeanelzy.com