Украина занимает 4 место в Европе по уровню проявления подростковой агрессии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Впереди - Россия, Албания и Беларусь. В мировом рейтинге Украина на 7-мой строчке по количеству преследователей и на 9 - по количеству жертв травли среди 15-летних. Прямо или косвенно к булингу причастны 80% украинских школьников. Каждый четвертый ребенок подвергается издевательствам.