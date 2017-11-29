Украина занимает 4 место в Европе по уровню проявления подростковой агрессии
01:05, 29 ноября 2017Общество
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Впереди - Россия, Албания и Беларусь.
Украина занимает 4 место в Европе по уровню проявления подростковой агрессии. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Впереди - Россия, Албания и Беларусь. В мировом рейтинге Украина на 7-мой строчке по количеству преследователей и на 9 - по количеству жертв травли среди 15-летних. Прямо или косвенно к булингу причастны 80% украинских школьников. Каждый четвертый ребенок подвергается издевательствам.
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