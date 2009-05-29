Сегодня выпускники прощаются с школой

Сегодня в школах Украины пройдут традиционные праздничные линейки, посвященные завершению учебного года.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины, в 2009 году планируется выпуск 319,4 тысяч девятиклассников. Из них 312,2 тысяч учеников – выпускники дневных общеобразовательных школ, еще свыше 7 тысяч занимаются в вечерних школах. Попрощаются со школой 384,9 тысяч школьников 11 (12) классов. В том числе 365,5 тысяч оканчивают дневные ООШ, 21,4 тысяч – вечерние.

Свыше 3-х тысяч учеников ежегодно получают общее среднее образование по экстернатной форме обучения.

У школьников 1-4 классов сейчас проходит учебная практика, рассчитанная на 4 дня. У учеников остальных классов она запланирована на 1-12 июня (10 дней). Для учеников 5-6 классов – по 3 академических часа, 7-8 классов – по 4 академических часа, 10-х классов – по 5 академических часов в день.

Продолжительность учебного года в общеобразовательных учебных заведениях І степени не может быть менее 175 рабочих дней, а в общеобразовательных учебных заведениях ІІ-ІІІ степеней – 190 рабочих дней с учетом учебной практики, итогового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников.