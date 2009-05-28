Прокуратура Полтавской области: у нас никаких пыток нет

Прокуратура Полтавской области и учреждение исполнения наказаний № 69 считает обвинения главного редактора газеты «Кремінь» (Кременчуг, Полтавская область) Ольги ОЛЕНИЧ, которая объявила политическую голодовку, безосновательными.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры и начальник УИН№ 69 Николай ИВКО.

«У нас никаких пыток нет. Нечеловеческого обращения тоже нет. Ежемесячно нас проверяют от прокурора до внутренних инспекций и не зафиксировано того, в чем она нас обвиняет. Я считаю, что все обвинения безосновательные», - сказал Н.ИВКО.

По данным пресс-службы прокуратуры Полтавской области, обвинения О.ОЛЕНИЧ проверены и считаются безосновательными.

«Все ее заявления проверены, факты в ее заявлениях не подтвердились. Хочу отметить, что УИН№69 заняла второе место в Украине по качеству и уровню питания, в нем один из наименьших уровней смертности среди заключенных», - сказала представитель пресс-службы.

Напомним, вчера главный редактор газеты «Кремінь» О.ОЛЕНИЧ объявила политическую голодовку.

По словам О.ОЛЕНИЧ, причиной, побудившей ее к объявлении голодовки, стало невыполение решений Комитета ВР по борьбе с коррупцией относительно проверок содержания заключенных в учреждении исполнения наказаний № 69.

«Я выступала на комитете. Депутаты приняли решение провести тщательное расследование по изложенным мной фактам неудовлетворительного обращения с заключенными, пыток и других правонарушений. А сейчас мы получаем только отписки со всех ведомств. Депутаты так и не приехали. Я буду голодать до тех пор, пока мои требования не будут выполнены», - сказала О.ОЛЕНИЧ.

По ее словам, она требует прекратить издевательства над заключенными в колонии, отстранить от должности прокурора области, начальника колонии и ряд других руководителей.

Как сообщалось, в 2004 году О.ОЛЕНИЧ объявляла сухую голодовку, протестуя против притеснения свободы слова в отношении украинской независимой прессы, в частности, ее газеты.