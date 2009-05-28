Стратегические предприятия Украины могут перейти под контроль России?

Стратегические украинские предприятия в ближайшее время могут оказаться под контролем России, пишет еженедельник «Комментарии:».

По данным издания, сейчас дочерние структуры российских банков получают ресурсы, которые позволяют им кредитовать украинскую экономику в намного больших объемах, чем это могут делать филиалы западноевропейских финансовых учреждений.

Например, "Внешэкономбанк" России уже перевел "Проминвестбанку", основным акционером которого он является, 1 млрд. дол., его «дочь» заявила о привлечении от материнской структуры субординированного долга в размере 129 млн. дол., а украинское подразделение «Сбербанка» - на 40 млн. дол. Именно эти финзаведения, по мнению «Комментариев:», в ближайшее время и распределят ключевые роли на рынке кредитования.

По мнению аналитиков, россиян в ближайшее время будут интересовать такие отрасли, как ТЭК, машиностроение, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. Подтверждением этого может служить хотя бы то, что ПИБ открыл кредитную линию ЗАО «Оболонь» на 80 млн. грн. и ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского» - на 30 млн. дол.

Нынешняя активность в наращивании кредитных портфелей «дочерей» российских госбанков, отмечают «Комментарии:», имеет политическое основание. Эти финучреждения «в меньшей мере боятся невозврата по кредитам, выдавая ссуды преимущественно стратегически важным предприятиям. Даже если стоимость обеспечения по таким кредитам упадет и предприятия не смогут рассчитаться с долгами, российское правительство получит активы, стоимость которых в посткризисное время вырастет многократно и позволит РФ доминировать на ряде рынков, которые имеют стратегическое значение для страны», — разъяснил изданию представитель одной из инвестиционных компаний.

Как отмечает издание, выгода от избранной россиянами стратегии увеличивается многократно, если учесть, что вливания в украинских «дочерей» госбанков РФ осуществляются исключительно благодаря печатному станку.