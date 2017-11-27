В Transparency International заявляют об усилении давления на общественных активистов в Украине

Руководитель направления работы с разоблачителями Transparency International Украина Александр Калитенко заявляет об усилении давления на общественных активистов и разоблачителей коррупции в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Калитенко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы требуем как Transparency International Украина оперативного, эффективного и независимого расследования тех случаев давления, которые уже произошли в отношении разоблачителей... Если власть не отреагирует на преследования активистов и разоблачителей в Киеве, то региональные чиновники поймут, что можно все - и активистов и разоблачителей по регионам можно будет просто уничтожать», - сказал он.

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«Давление на разоблачителей и активистов очень усиливается, причем власть хранит молчание и не дает оценку этим действиям и не противодействует этому», - добавил Калитенко.

«Однако специальный орган, который предназначен законодательно для того, чтобы защищать разоблачителей и сотрудничать с ними, это НАПК, демонстрирует бездействие в этих делах», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября судья Октябрьского районного суда города Полтавы Лариса Гольник написала в Facebook, что на нее совершено нападение.

«Только что на меня напали. Я возле Вечного огня. На помощь», - сообщила она. В заметке Гольник разместила фото, на котором видно, что у нее разбита голова.

В мае 2016 года судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.

В сентябре 2017 года Национальное агентство по предотвращению коррупции вынесло предписание председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку в отношении председателя Октябрьского райсуда Полтавы Александра Струкова, который давил на коллегу Гольник.

Она связывает нападение на нее с окружением мэра Полтавы Александра Мамая.