Ющенко помиловал 45 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о помиловании 45 осужденных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на Службу по вопросам помилования, при этом Президент удовлетворил 103 ходатайства граждан и народных депутатов Украины.

Среди помилованных - 10 женщин и 35 мужчин. Из них 29 - молодежь, один человек преклонного возраста, двое инвалидов, один участник ликвидации аварии на ЧАЭС и один потерпевший от следствий аварии на Чернобыльской АЭС, четверо многодетных и другие.

Президент с начала 2009 года подписал 5 указов о помиловании 253 человек. Из них 131 осужденному основная мера наказания сокращена, 122 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.