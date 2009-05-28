Сегодня - один из 12-ти важнейших религиозных праздников

Православные верующие отмечают сегодня праздник Вознесения Господня, который относится к двенадцати важнейших христианских праздников, наряду с Рождеством, Крещением, Преображением, Успением и др. Этот праздник традиционно приходится на четверг, поскольку отмечается на сороковой день после Пасхи.

В день праздника Православная церковь вспоминает евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Христа на земле после Его Воскресения. Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христа возвратились из Галилеи в Иерусалим. Как гласит евангельское предание, в течение сорока дней после Воскресения Христос не раз являлся апостолам, уча их основам созидания Церкви и распространения христианской веры. На сороковой день Он в последний раз явился апостолам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

Ученики поклонились возносящемуся к Отцу Богочеловеку и "возвратились в Иерусалим с радостью великою". Все они единодушно пребывали в молитве в храме, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жены и Богородица. В эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфея, на место погибшего Иуды-предателя.

Церковь учит, что Вознесением завершилось земное служение Христа. Искупив человечество, Он в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца и "предуготовил естество человека к принятию Святаго Духа".

Вознесением завершается широкое празднование Пасхи, поэтому этот день именуется также "отданием Пасхи". С этого дня верующие перестают обмениваться при встрече радостными пасхальными приветствиями.