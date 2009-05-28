Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, в каких проблемных банках можно арендовать сейф и во сколько это обойдется клиенту

С началом активной фазы финансового кризиса количество свободных банковских ячеек резко уменьшилось — население снимало средства с депозитов и перекладывало их в банковские сейфы. Найти подходящую ячейку стало практически невозможно. Приемлемый выбор есть только в банках с временной администрацией, да и то далеко не всегда.

Сразу стоит отметить, что временная администрация и введение моратория на удовлетворение требований кредиторов к сейфам не имеют никакого отношения — доступ клиента к ним остается открытым. «Разницы между нормально работающим банком и банком с введенной временной администрацией в отношении банковских ячеек нет. Это просто услуга по хранению ценностей, и администратор не вмешивается в то, что хранится в сейфе», — подтверждает председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.

Банк Киев

В головном офисе банка «Киев» по ул. Б. Хмельницкого, 16-22, сотрудница предложила на выбор ячейки от 6 до 30 сантиметров в высоту (ширина и глубина — 30 и 45 сантиметров соответственно). Цена колеблется от 5 до 10 гривен в сутки. В зависимости от срока аренды предлагаются скидки: 20% — если ячейка арендуется на месяц, 30% — на 3 месяца, 40% — более полугода и 50% — в случае заключения договора более чем на год. Кроме платы за аренду, придется оставить залог в 300 гривен на случай потери ключа.

«Национальный кредит»

В головном офисе банка по ул. Тургеневской, 52/58, есть свободные ячейки любых размеров. Самая маленькая (3,5х25х50 сантиметров) обойдется в 1,6 гривни в день (при заключении договора на срок до 6 месяцев) и 1,4 гривни (при аренде на более длительный срок). Стоимость аренды самых больших сейфов (25х25х50 сантиметров) колеблется от 3,4 до 4 гривен в сутки в зависимости от срока договора. «У нас самые дешевые цены по Киеву. Залог за ключ — всего 400 гривен, в остальных банках уже берут по тысяче», — рекламирует услугу сотрудник банка. По его словам, никакой опасности для клиента аренда ячеек в проблемном банке не несет. «У банка временные трудности. На сейфы это не распространяется. У вас будет доступ к ценностям в любое рабочее время. Многие клиенты даже сейчас продлевают договоры», — добавляет он.

БРР

В Печерском отделении Банка регионального развития по бул. Леси Украинки, 26, есть только небольшие ячейки (10х32,6х4,2 и 7,5х32, 6х4,2 сантиметра). На более крупные сейфы можно и не надеяться. «Больших ячеек нет и не будет. Их арендуют надолго и чаще всего продлевают договоры. Лучше на них не рассчитывать», — говорит служащая отделения банка.

Банк Надра

Индивидуальные сейфы есть только в головном офисе банка «Надра» по ул. Артема, 15. В финучреждении сообщили, что все большие ячейки (25х20х30 сантиметров) заняты. «Их арендуют на длительный срок, поэтому, если вам нужен большой сейф, придется ждать не один месяц», — сообщил сотрудник. Вместе с тем мелкие и средние ячейки есть в наличии. Их стоимость колеблется от 4 до 8 гривен в день в зависимости от размера. Система скидок в банке такая же, как и в других финучреждениях — чем больше срок, тем дешевле аренда. Пользование услугой полгода будет стоить 2,6-4 гривни в день, год — от 2 до 3,3 гривни. За ключ необходимо внести залог в 600 гривен.

Укрпромбанк

Финучреждение предлагает аренду сейфов в головном офисе по бул. Л. Украинки, 26, и еще в 8 киевских отделениях. По словам сотрудницы головного офиса, свободные сейфы у них есть. Аренда сроком на 3 месяца самой маленькой ячейки (15х33х46 сантиметров) обойдется в 8,4 гривни в сутки, на полгода — 6,5 гривни. Залог за ключ — 500 гривен, а услуги аренды необходимо оплатить наперед за весь период.