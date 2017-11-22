На Сумщине будут судить экс-врача психбольницы, которая до смерти замучила четырех человек

Бывшего главного врача психиатрической больницы на Сумщине, в результате противоправных действий которой умерло четверо пациентов, могут приговорить к восьми годам лишения свободы. Такой обвинительный акт в суд направила Прокуратура Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте такжеВо Львовской психбольнице выявили факты незаконного удержания больныхБывшему главному врачу коммунального учреждения "Областная специализированная психиатрическая больница № 2" Лилии Неофитной инкриминируют оставление в опасности и пытки холодом пациентов учреждения, а также подстрекательство коллег к противоправным действиям.

В начале года была проведена эксгумация семи трупов пациентов этой больницы, которые умерли в декабре 2016 года якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга или интоксикации.

Выводами судебно-медицинских экспертиз установлено, что патологоанатомические исследования трупов вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2016 года по январь 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме – 20 градусов по шкале Цельсия).

Однако главный врач, понимая негативное влияние таких показателей температурного режима на здоровье пациентов, поскольку она почти 14 лет работала пульмонологом, не предпринимала каких-либо действенных мер по решению данной ситуации.

"По имеющейся информации, главный врач относилась к пациентам больницы как неполноценным членам общества", – отмечают в прокуратуре.

В целом, в указанный период на лечении в заведении находилось 453 человека, которые страдали от холода, смерть четырех из них связана с нарушением температурного режима в больнице.

"Понимая неотвратимость наказания за оставление без помощи больных, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению, обвиняемая, пользуясь личными связями, побудила врача-патологоанатома внести в официальные документы заведомо неправдивые сведения относительно причин смерти пациентов", – отмечают прокуроры.

Действия бывшего руководителя учреждения квалифицированы по ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 135 и ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации"; "оставление в опасности, повлекшее смерть"; "подстрекательство к составлению должностным лицом заведомо ложных официальных документов").

Судить будут также и врача-патологоанатома, которая, не проведя должным образом вскрытие трупов, по указанию бывшего главного врача внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о патологоанатомическом диагнозе и клинико-патологоанатомическом эпикризе, чем способствовала сокрытию преступных действий главного врача психиатрической больницы.

Врачу-патологоанатому инкриминировано совершение преступлений по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 135 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("пособничество в заведомом оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии"; "составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов").

Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.