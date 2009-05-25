Пограничники нашли на украинском судне 60 кг мяса дельфина

Сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины обнаружили на борту украинского рыбопромышленного судна 60 кг мяса дельфина.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Лилия ПУРГИНА, три сумки с кусками замороженного мяса дельфина нашли в каютах членов экипажа. Они заявили, что «дельфин попался в сети уже мертвым, а мясо они решили взять для себя».

По данным Л.ПУРГИНОЙ, судно без пограничного оформления выходило за пределы территориального моря, чем нарушило государственную границу Украины.

Составлены протоколы о нарушении правил рыбной ловли и нарушении границы.

Документы переданы в Керченскую природоохранную прокуратуру.

«Поскольку дельфин занесен в Красную книгу, то его вылов влечет за собой ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины», - добавила пресс-секретарь.

Справка УНИАН. Ст. 249 УК Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», если оно причинило существенный вред, карается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.