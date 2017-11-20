В Днепре обнаружили полторы тысячи водителей с фальшивыми медицинскими справками

Лишить водительских прав за фальшивые медицинские справки могут полторы тысячи водителей в Днепре. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, полторы тысячи фальшивых документов о состоянии здоровья обнаружила полиция в Днепре. Поддельные справки в течение двух лет штамповали восемь человек.

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Наживались на водителях сотрудники автошкол, наркодиспансеров и медучреждений. У них обнаружили фальшивые бланки и печати, а также целых 12 томов с фамилиями клиентов.

В полиции говорят, что среди клиентов были люди, которым вообще нельзя садиться за руль.

"Лицо, которое употребляет наркотики или является хроническим алкоголиком безусловно не получило бы справку. А так садилось за руль автомобиля и ездило по нашим улицам якобы на законных основаниях", - рассказал заместитель начальника ГУ полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.