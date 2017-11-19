Документальный фильм о Сенцове получил приз зрительских симпатий на фестивале в Будапеште

Российский режиссер Аскольд Куров получил приз зрительских симпатий на фестивале документального кино о правах человека Verzio International в Будапеште за ленту «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова».

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Как передает Крым. Реалии, награду приняла продюсер фильма Мария Гаврилова. Фестиваль документальных фильмов о правах человека Verzio International - единственный в своем роде в Венгрии, он проходит ежегодно с 2004 года. Он направлен на содействие открытому обществу, демократическим ценностям, верховенству закона, свободе выражения мнений, политическому и культурному плюрализму.

Как сообщал УНИАН, мировая премьера документального фильма о Сенцове «Процесс» состоялась 11 февраля на Берлинском фестивале в рамках специального показа.

В украинский прокат лента «Процесс» вышла 6 апреля 2017 года.

Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко - 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

9 сентября 2017 года Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска. В октябре стало известно, что Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).