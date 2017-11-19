"Уберите флаг Украины, вы нас позорите": в Петербурге пытались сорвать акцию в поддержку крымских татар (видео)

В российском Санкт-Петербурге активисты провели 18 ноября одиночные пикеты в поддержку крымских татар и против репрессий в анексованому Крыму. Об этом сообщает общественная инициатива «Стратегия-18», передает "Радио Свобода".

Активисты вышли на пикеты с национальным флагом крымских татар и плакатами. На них написаны призывы к прекращению репрессий в отношении крымских татар, отмене запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Часть участников пикетов упоминали и об Украине. Так, например, на одном из плакатов было написано: «Из-за страданий крымских татар и украинцев бывший курорт Крым превращается в военную базу».

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Кроме этого, некоторые активисты призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу, который Россия планирует принять летом 2018 года, освобождению украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова и других политических заключенных Кремля.

К одному из активистов подходили несколько человек, которые требовали прекратить акцию. В конфликт вмешалась полиция, которая решила не препятствовать проведению пикета.

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