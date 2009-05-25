Двое сотрудников банка получили сроки за попытку присвоить 50 тысяч

Вступил в силу приговор Артемовского районного суда Луганска в отношении двух сотрудников банка, которые в июле прошлого года произвели несанкционированное вмешательство в работу компьютерной сети электронной банковской системы и пытались присвоить 50 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ Луганской области.

Установлено, что сотрудница одного из коммерческих банков Украины, незаконно, по чужим документам, оформила платежную карточку. Воспользовавшись отсутствием коллеги и применив его пароль и логин, она внесла изменения в банковскую сеть и перечислила на карточку 50 тысяч гривен. Средства со счета должен был снять ее сообщник, но после того, как злоумышленник активировал карточку и получил в банкомате только 6 тысяч гривен, она была заблокирована, а компьютерные преступники задержаны сотрудниками СБУ.

В отношении злоумышленников следственным отделом СБУ в Луганской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники) и ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Артемовский районный суд Луганска обоих работников банка признал виновными и приговорил к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года.