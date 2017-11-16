В Бахмуте полиция обнаружила автомобиль с боеприпасами

В Бахмуте сотрудники патрульной полиции во время проверки автомобиля обнаружили патроны калибром 7,62 мм, 5 гранат и тротиловую шашку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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"Сегодня в Бахмуте ГРПП остановили для проверки автомобиль под управлением гражданина 1971 года рождения. Во время осмотра транспортного средства под сиденьем в сумке находились более 400 патронов калибром 7,62 мм, тротиловая шашка весом 200 граммов, 5 гранат Ф-1 и РГД-5", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, следствие будет устанавливать, куда направлялась опасная машина и конечное назначение такого груза.

Открыто уголовное производство по ч. ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.