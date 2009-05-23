Кабмин создал Совет председателей сельских и поселковых советов

Правительство Украины создало Совет председателей сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня в Киеве на совещании председателей сельских и поселковых советов, которое имеет статус заседания правительства.

Совет будет работать при Кабинете министров в статусе постоянно действующего совещательно-консультативного органа. В его состав будут включены представители всех областей страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила создать при правительстве Совет председателей сельских и поселковых советов.