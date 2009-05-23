Кабмин создал Совет председателей сельских и поселковых советов
16:21, 23 мая 2009Общество
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В составе будут представители областей
Правительство Украины создало Совет председателей сельских и поселковых советов.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня в Киеве на совещании председателей сельских и поселковых советов, которое имеет статус заседания правительства.
Совет будет работать при Кабинете министров в статусе постоянно действующего совещательно-консультативного органа. В его состав будут включены представители всех областей страны.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила создать при правительстве Совет председателей сельских и поселковых советов.
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