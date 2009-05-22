Странам СНГ нужна новая зона для свободной торговли

Страны СНГ начинают совместную работу по преодолению влияния мирового экономического кризиса, в частности, достигнута договоренность разработать и заключить новый договор о зоне свободной торговли.

Об этом заявил журналистам председатель рабочей группы по выработке проекта Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств, заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН после заседания глав правительств СНГ в Астане (Казахстан), сообщили УНИАН и в пресс-службе замминистра.

По его словам, согласно Плану мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 гг.) Стратегии экономического развития СНГ, утвержденного главами правительств, планируется проведение ряда структурных преобразований экономик.

«Приоритетными направлениями определены сфера энергетики, АПК, транспорт и ряд других отраслей. В частности, реализация плана в сфере энергетики направлена на разработку новых источников энергии и энергосберегающих технологий; в сфере АПК - на обеспечение продовольственной безопасности. Транспортная сфера будет развиваться, в частности, через усовершенствование международных транспортных коридоров и создание современной транспортной инфраструктуры. Значительное место в плане отведено мероприятиям по обеспечению реального сектора экономики», - сообщил В.МУНТИЯН во время доклада на заседании глав правительств СНГ.

Председатель рабочей группы по выработке проекта Стратегии экономического развития СНГ также сообщил, что планируется разработать и заключить новый договор о зоне свободной торговли.

«Реализация первого этапа стратегии позволит государствам Содружества расширить рынок сбыта, создать дополнительные рабочие места, повысить качество жизни граждан», - подчеркнул В.МУНТИЯН.

Для Украины также важно, что уже во время реализация первого этапа Стратегии предполагается ускорение социально-экономического развития на основе завершения формирования зоны свободной торговли и ее дальнейшего совершенствования с нормами и правилами ВТО. Сейчас рынок Украины с СНГ составляет 44,8% от общего объема по импорту и 36% по экспорту.

В. МУНТИЯН считает, что Украине необходимо отстаивать интересы в СНГ в сфере внешней торговли, международного кредитования и инвестиций. «Необходимо снять барьеры по продвижению украинских товаров и услуг на рынок СНГ», - заявил он.

Справка УНИАН. Сегодня в столице Казахстана Астане проходит заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств. В состав украинской делегации, которую возглавляет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, входят вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО и заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН.