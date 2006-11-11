Томенко: нужно сделать ставку на крупные компании

Чтобы увеличить поток иностранных туристов в Украину нужно пересмотреть правила лицензирования туроператоров и сделать ставку прежде всего на крупные компании. Такое мнение высказал сегодня председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай ТОМЕНКО, выступая на выездном заседании Комитета, состоявшемся в Одессе и посвященном обсуждению проблем и перспектив туристической и курортно-рекреационной отраслей в Украине.

Как передает кореспондент УНИАН, Н.ТОМЕНКО считает, что на отечественный рынок следует допускать прежде всего крупные предприятия, имеющие опыт работы и собственную концепцию развития рынка туристических услуг. «Зачем ежегодно лицензировать тысячу туристических операторов, - заметил народный депутат, - если треть из них вообще ничего не делает, еще одна часть ни перед кем ни отчитывается, а оставшиеся являются лишь посредниками между потребителями и более крупными туристическими компаниями».

Вице-мэр Одессы Татьяна ФЕДИРКО, выступившая на заседании Комитета, сообщила, что нынешнее руководство города-курорта разработало комплексный план возрождения туристическо-рекреационной отрасли, стремясь превратить Одессу в курорт мирового значения.

По мнению председателя Одесского облсовета Николая СКОРИКА, одной из основных проблем развития туристической отрасли в области является вопрос использования рекреационных земель в прибрежной полосе Черного моря. “Проблема заключается в том, - заявил он, - что с одной стороны санаторно-курортный учреждения области требуют привлечения частного капитала, а с другой – это иногда оборачивается превращением курортных учреждений в коттеджные городки”. Особенно важно рационально использовать курортные территории Белгород-Днестровского, Овидиопольского, Килийского и других районов, считает председатель облсовета. Их освоение должно осуществляться на базе четкой государственной политики с регулированием привлечения инвестиций для развития этих зон.

В обсуждении актуальных вопросов развития туристическо-курортной отрасли на заседании Комитета также выступили народный депутат Владимир КУРЕННОЙ, министр по делам семьи, молодежной политики и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, замминистра культуры и туризма Игорь ПРИСТАВСКИЙ, глава Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолий ПАХЛЯ, министр туризма АР Крым Владимир САВЕЛЬЕВ.