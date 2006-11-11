Луценко: можно идти изящными туфельками по спинам вчерашних побратимов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не считает выходом из нынешней ситуации в «Народном Союзе «Наша Украина» избрание его лидером партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на втором этапе ІІІ съезда политической партии «Народный Союз «Наша Украина». В то же время на съезде не было четкого заявления о его несогласии с тем, чтобы возглавить партию, однако это следует из его выступления.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на сегодняшний день оранжевые силы переживают кризис. По его словам, «одни говорят нужно просто найти нового популярного политика и люди поверят, что мы обновились». «Эдакого мистера Мускула», - отметил он добавив, что к нему «поступали такого рода предложения». В то же время он подчеркнул, что не верит «в такой путь». Ю.ЛУЦЕНКО считает, что это не является сегодня единственным выходом из ситуации. «Не стоит считать наш электорат наивным. Это дело наших оппонентов считать их козлами и биомассой», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что речь идет не о перевыборах на этом съезде. По его словам, ему и избирателям надоели «кулуарные маневры и дрязги партфункционеров». Он отметил, что на съезде «кто-то будет намекать на то, что Николай КАТЕРИНЧУК является внутренней оппозицией в партии и нужно решить эту проблему и идти монолитными рядами». При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что вопрос не в Н.КАТЕРИНЧУКЕ, а вопрос в том, что «его взгляды совпадают с колоссальным количеством людей». В этом контексте Ю.ЛУЦЕНКО считает, что выходом партии из кризисной ситуации является необходимость идти к людям и также объединять демократические силы. Ю.ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что он на съезде не как министр внутренних дел Украины, а пришел по просьбе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и откликнулся на приглашение своих друзей из НСНУ.

Юрий ЛУЦЕНКО призывает все демократические партии к объединению и не исключает возможности возглавить это объединенное движение. Выступая на съезде НСНУ, он сказал, что до конца года стоит принять решение демократических партий и организаций о возможности объединения.

По его словам, «если этого не понимают вожди и вождики, то пусть это решение принимают честные активисты, которые этого хотят изо всех сил». Он призвал остановить «номенклатурные интриги».

Ю.ЛУЦЕНКО предлагает, начиная с февраля, провести в областях общие собрания относительно объединения в мощную демократическую силу и определить ключевые задачи демократического движения. Он считает, что все это должно состояться путем прямого голосования членов демократических сил «в залах, на стадионах, на площадях, путем «черной рады» избрать новое руководство и начать новое наступление за демократию».

Он считает, что это принесет реальную очистку и будет избрано то руководство, которому доверяют люди.

Обращаясь при этом к Р.БЕССМЕРТНОМУ, Ю.ЛУЦЕНКО призвал: «Снимай галстук, садись в штабной вагончик и руководи этим движением, Роман Петрович, потому что вы являетесь основой такого движения». Он считает, что именно такой подход и такое обновление имел в виду Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на первом этапе съезда НСНУ. «Когда на всех площадях Украины весной, когда почки набухнут, когда листья распустятся, загремят барабаны революции, когда в сердцах проснется воля к победе, тогда мы вместе запоем «Разом нас багато» и пойдем в наступление за Украину», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Позже журналистам Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что «в Украине нет ни одной самодостаточной демократической оранжевой силы, и главная задача – это объединяться».

Он отметил, что в связи с этим считает необходимым провести объединение на основе прямого плебисцита, когда голосование происходит рядовыми сторонниками оранжевых идей. «Именно они должны принять решение об объединении, избрании снизу путем плебисцита по каждой области отдельно новой лидерской команды», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «Если такой процесс будет идти, если это будет принято для политических сил, которым я сегодня это предлагаю, тогда примем решение о формировании такой лидерской команды, и я не исключаю, что я могу принять решение о ее возглавлении», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Говоря о партиях, которые бы могли войти в новую оранжевую коалицию, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что это могут быть разные политические силы, такие как «Наша Украина», партия «Реформы и порядок», “Пора”, часть членов Соцпартии. В то же время, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он не видит в этой коалиции Блока Юлии Тимошенко, поскольку БЮТ, по его словам, на сегодняшний день позиционирует себя как самодостаточная политическая сила.

Министр внутренних дел Украины считает единственным победным путем для демократических сил разоблачение действий нынешней власти. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что нынешняя власть «демонстративно отпустила ЩЕРБАНЯ - человека, который гулял полтора года и скрывался от правосудия». Это «как хамский плевок власти в лицо всему народу».

Он отметил необходимость идти к людям и объяснять, что происходит. Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, нужно быть честными, и объяснить, «что победу людей предали, использовали, оболгали».

Одни, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, это сделали, в частности, из-за того, что «шелест купюр заглушил бой революционных барабанов». Как сказал министр, они шли во власть «не на служение, а на заработки». «Другие использовали президентскую кампанию как личное раскручивание своих амбиций, и решили, что можно идти вперед к тотальной монопольной власти изящными туфельками по спинам вчерашних побратимов, не забывая при этом списать в дни инаугурации пару миллиардов долгов в бюджет», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. Третьи, по его словам, «пересидели вал юридических процедур», и, “найдя пути и цену, как закрыть рот правосудию», снова заняли свои должности.

Из-за этого, как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, люди растеряны, и поэтому единственно правильным путем является поход к людям и объяснение того, что происходит. Для этого демократические силы должны объединиться, еще раз подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.