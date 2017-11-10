Житомир будет внедрять инфраструктурные проекты на условиях государственно-частного партнерства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Читайте такжеЖитомирский горсовет назначил заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органовКак отмечается в сообщении, сегодня, 10 ноября, в Житомире при участии заместителя министра экономического развития и торговли Украины и консультантов Проекта «U-LEAD с Европой: Программа ЕС для Украины и расширения прав и возможностей на местном уровне» состоялась рабочая встреча по обсуждению вопросов внедрения пилотных инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства.

Житомирский городской председатель Сергей Сухомлин поблагодарил представителей «U–LEAD с Европой» за поддержку и возможность для города быть участником такого проекта.

«Не все можно сделать за счет кредитных и бюджетных средств, поэтому в рамках этого проекта город Житомир планирует реализовать как минимум один пилотный инфраструктурный проект на условиях государственно-частного партнерства. Это предусматривает привлечение инвестиций частных компаний, распределение коммерческих рисков и финансовых выгод между государственным или муниципальным сектором и бизнесом», - сказал Сухомлин.

Житомир является участником программы технической помощи Проекта «U-LEAD с Европой: Программа ЕС для Украины и расширения прав и возможностей на местном уровне» по компоненту внедрения современных инструментов реализации инвестиционных инфраструктурных проектов.

Советник по вопросам планирования и координации регионального развития программы «U–LEAD с Европой» Василий Федюк рассказал о сложном отборе, который проходили претенденты на участие в этой программе:

«Программа «U–LEAD с Европой» чрезвычайно большая, и финансируется Евросоюзом, а также такими странами как Германия, Дания, Эстония, Швеция и Польша. Она продлится до 2020 года. Для участия в первом этапе программы совместно с Министерством экономического развития и торговли среди многих желающих нами было выбрано 6 пилотных проектов, в том числе и Житомир. Также мы обращали внимание на то, насколько эффективной является команда городского председателя в плане привлечения инвестиций и ресурсов из разных источников для финансирования проектов развития в городе»,- отметил Федюк.

Во время рабочей встречи были обсуждены следующие проектные идеи:

оказание услуг по стирке белья для бюджетных учреждений и обслуживание индивидуальных тепловых пунктов

строительство локальных станций доочистки питьевой воды;

строительство районных (для частной и усадебной застройки) очистных сооружений канализации;

создание сети муниципального проката велосипедов;

замена наружного освещения на LED-освещение;

предоставление образовательных услуг и другие.

"Европейская и мировая практика реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства свидетельствует, что их реализация по таким механизмам позволяет сократить расходы городских бюджетов. Речь идет о средствах на их внедрение, на содержание социальной инфраструктуры, и тому подобное ",- отмечают в горсовете.

Ранее, 31 октября этого года между городом Житомир и Проектом «U-LEAD с Европой: Программа ЕС для Украины и расширения прав и возможностей на местном уровне» был подписан Меморандум о сотрудничестве по внедрению механизма государственно-частного партнерства в Житомире.

Кроме Житомира к участию в этом проекте отобраны следующие города Украины : Тернополь, Долина, Тростянец, Трускавец и Шацкая объединенная территориальная община.