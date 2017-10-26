В Житомире с начала года участникам АТО выделили 25 квартир - горсовет

В Житомире в 2017 году участникам АТО уже выделили 25 квартир. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета со ссылкой на Житомирского городского главу Сергея Сухомлина.

По его словам, за счет города бойцы АТО и семьи погибших уже получили 21 квартиру. Четыре ордера получили бойцы за счет государственного бюджета, еще четыре должны получить в ближайшее время.

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"Житомир является одним из центров военных частей и много наших ребят защищают свободу и независимость Украины от агрессора. Обеспечение жильем наших военных – это одна из первоочередных задач, которая перед нами стоит", - сказал Сухомлин.

"Благодаря депутатской поддержке, общественных организаций, связанных с военными АТО, и государственной поддержке, в этом году за счет государства участникам АТО было выделено 25 квартир», - добавил он.

Мэр также отметил, что город не имеет права рассчитывать только на поддержку государства.

"Мы постоянно ищем свои резервы и используем все возможности, чтобы предоставлять жилье военным используя бюджетные средства города, резервный жилой фонд и долевые участия застройщиков", - подытожил городской голова.

Сухомлин отметил, что недавно был подписан меморандум с Министерством обороны, городом и облгосадминистрацией о застройке участка по улице Покровской в Житомире на 12 га земли.

"Если нам удастся реализовать этот проект, то участники АТО смогут получить более 150 квартир", - отметил Сухомлин.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе горсовета, сейчас в Житомире в жилье нуждаются 97 участников антитеррористической операции.