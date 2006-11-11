День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС будет отмечаться ежегодно
10:19, 11 ноября 2006Общество
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Саркофаг строили 8 месяцев
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом установил в Украине День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который будет отмечаться ежегодно 14 декабря, в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Как отмечено в указе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, это сделано с целью достойно отметить мужество, самоотверженность и высокий профессионализм ликвидаторов аварии и в поддержку инициативы общественных организаций и Министерства труда и социальной политики Украины.
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