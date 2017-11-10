Прокуратуре Лос-Анджелеса пришлось создать целое подразделение по делам изнасилованных звезд

Прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси заявила о создании специального подразделения, которое займется расследованием обвинений в сексуальных домогательствах в Голливуде, сообщает The Los Angeles Times.

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По словам Лейси, отдел займется расследованием обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна, режиссера Джеймса Тобака и актера Эда Вествика. В группу войдут опытные прокуроры, которые ранее расследовали преступления сексуального характера, передает ZN.UA.

Они должны будут обеспечить "единый подход к этим делам, соответствующий стандартам уголовного преследования".

Ранее The New York Times со ссылкой на нескольких актрис сообщила о сексуальных домогательствах Вайнштейна. Он предлагал посодействовать в карьерном росте за близость с ним. Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман объявил о начале расследования в отношении компании Вайнштейна после секс-скандала вокруг него.