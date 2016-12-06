Боевики выпускают из тюрем преступников в обмен на службу в "ДНР" - Аброськин

Преступников, отбывающих наказание в тюрьмах на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, боевики освобождают в обмен на то, что преступники вступят в ряды «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"В Енакиевской колонии преступников, которые совершили особо тяжкие преступления и осужденным преимущественно к пожизненному заключению, дается "амнистия" - освобождения из колонии в обмен на "службе" в НВФ "ДНР", - отметил Аброськин.

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По его словам, в начале текущего года задержано 7 сотрудников пенитенциарной системы" "ДНР", еще 15 объявлены в розыск.

"Тюремщики, которые перешли на сторону террористов, превратились в преступников. Ответственности за совершенные преступления им не избежать. С начала 2016 года по данный период задержано 7 сотрудников пенитенциарной системы "государства ДНР", 15 - объявлен в розыск", - написал он.

Аброськин также привел некоторые примеры из жизни колоний, расположенных на территории "ДНР". Так, в Ждановской колонии, по его данным, действует "легальный наркотрафик": сюда завозится наркотическое средство и, "как в супермаркете, осужденные его покупают". Колония же служит швейным цехом по пошиву военной формы боевикам.

Макеевская колония используется боевиками "ДНР" как место заключения наших бойцов ВСУ, так и боевиков, которые «провинились».

Напомним, За сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В дневное время - 9, а под прикрытием темноты 17 раз.

Большинство обстрелов происходило из 120-мм минометов, запрещенных Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба АТО. В течение вчерашнего дня боевики концентрировали огонь преимущественно на Мариупольском и Донецком направлениях.