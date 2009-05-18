Треть Кременчуга сидит без горячей воды из-за долга за газ

Около трети жителей Кременчуга остались без горячей воды из-за долгов предприятия теплокоммунэнерго за газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома, ДК «Газ Украины» из-за долгов прекратила подачу газа городскому коммунальному предприятию «Теплоэнерго».

На сегодня отключены от газа все ведомственные котельные «Теплоэнерго», которые обеспечивают горячей водой около трети жителей Кременчуга (согласно официальным данным, население города составляет около 230 тыс. жителей - УНИАН).

По данным горисполкома, всего от горячей воды отключены 200 многоквартирных домов.

Как ранее сообщил заместитель мэра Кременчуга Николай ПОРИЦКИЙ, долги КП «Теплоэнерго» за газ составляют на сегодня около 10 млн. грн. Население должно за тепло и горячую воду свыше 7 млн. грн.

Н.ПОРИЦКИЙ также добавил, что если жители не рассчитаются с долгами, мэрии придется взять не менее 6 млн. грн. кредита для погашения задолженности за газ. По его словам, сейчас мэрия готовит на сессию горсовета дополнительное решение по этому вопросу.