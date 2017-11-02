ВСП разрешил арестовать судью, которая переписывала квартиры в Донецке на боевиков "ДНР"

Высший совет правосудия предоставил разрешение взять под стражу судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Наталью Анисимову, подозреваемую в содействии террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

«ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Натальи Анисимовой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение на арест судьи дано в соответствии с законодательством.

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«К представлению добавлены копии материалов, которыми обоснованы его доводы. Представление соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины и статьи 58 закона «О Высшем совете правосудия», в частности, оно содержит ссылки на факты и доказательства совершения судьей общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, и обоснование необходимости содержания судьи Анисимовой Н.Д. под стражей. Нарушений гарантий независимости судьи не выявлено», - заявил докладчик по делу члена ВСП Павел Гречковский.

Согласно сообщению, судью Анисимову правоохранители задержали 31 октября. Ее подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации»), ч. 4 ст. 190 («Мошенничество»), ч. 3 ст. 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса Украины.

Как пишет sud.ua, по результатам проведения обыска по месту жительства судьи Наталии Анисимовой, у нее была обнаружена и изъята гербовая печать и штамп Кировского райсуда Донецка, работа которого была приостановлена в 2014 году, а также черновики, технические паспорта на квартиры, свидетельства о смерти лиц, выданные в «ДНР».

Следствие считает, что участники организованной преступной группы, куда входила судья, участники террористической организации «ДНР», а также другие лица, в течение 2015-2016 гг. подделывали решения Кировского райсуда г. Донецка от имени бывших судей этого суда. Несуществующими судебными решениями вносились изменения в данные о владельцах квартир, находящихся на территории неподконтрольной Украине части Донецкой области.

Поддельные решения суда затем предоставлялись регистраторам, которые переоформляли объекты недвижимости на подставных лиц, после чего ими распоряжались участники террористической организации «ДНР». Беспрепятственность противоправной деятельности указанной организованной группы на временно оккупированной территории Донецкой области обеспечивал так называемый «заместитель министра внутренних дел ДНР».

По данным ведомства, следствием уже получены доказательства противоправного завладения тремя квартирами в г. Донецк и в г. Торез Донецкой области. Также расследуются обстоятельства противоправного отчуждения еще не меньше семи объектов недвижимости.