Судью, которого поймали на взятке в Киевской области, разрешили держать под стражей

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Барышевского районного суда Киевской области Александра Лисюка, уличенного в получении 2,5 тыс. долларов взятки. Как сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия, такое решение было принято сегодня на заседании ВСП.

Докладчик по данному вопросу, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что в ВСП 28 сентября поступило представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького о даче согласия на содержание судьи Лисюка под стражей.

«Из материалов ходатайства следует, что Лисюк задержан 27 сентября 2017 непосредственно во время совершения тяжкого преступления на основании статей 208, 482 Уголовного процессуального кодекса Украины. В тот же день Лысюку вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

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Лисюк подозревается в вымогательстве неправомерной выгоды в особо крупном размере. К представлению приобщены копии материалов, которыми обоснованы его доводы.

«Представление соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины и статье 58 закона «О Высшем совете правосудия», в частности содержит факты и доказательства, подтверждающие совершение судьей общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, и обоснование необходимости содержания судьи Лисюка под стражей. Нарушений гарантий независимости судьи не обнаружено», - отметил Бенедисюк.

Высший совет правосудия, исследовав материалы представления, принял решение удовлетворить и дать согласие на содержание судьи Лисюка под стражей.

Напомним, что Лисюк был задержан детективами НАБУ 27 сентября сразу после получения взятки в сумме 2,5 тыс. долл. США. Деньги, по версии следствия, он требовал и получил за вынесение решения в пользу одной из сторон по гражданскому делу.