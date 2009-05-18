Меркель нашла самый действенный способ преодолеть кризис
10:57, 18 мая 2009Общество
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что одним из способов преодоления экономического кризиса в Германии должны стать снижение налогов и инвестиции в будущее.
Снижение налогов - один из самых действенных способов преодолеть кризис. Такое мнение высказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
"Снижение налогов, инвестиции в будущее и серьезная бюджетная политика - все это является для нас единым целым", - заявила она. Только опираясь на эти три принципа, по словам А.Меркель, страна сумеет выбраться из самого тяжелого кризиса за последние 60 лет, передает Deutsche Welle.
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