В Черновцах прорвало газопровод

10:47, 18 мая 2009
Общество
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Газоснабжение города ограничено

Из-за активизации оползневых процессов в Черновцах произошел порыв газопровода среднего давления диаметром 320 мм по улице Барбюса.

Для ликвидации аварии 17 мая газоснабжение всего города было прекращено и сейчас подача газа в город остается ограниченной, сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета.

На месте происшествия проведено оперативное совещание с привлечением всех необходимых служб. Ремонтные работы выполняет Черновицкий филиал ГП «Укргазсети».

 

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