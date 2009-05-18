В Черновцах прорвало газопровод
10:47, 18 мая 2009Общество
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Газоснабжение города ограничено
Из-за активизации оползневых процессов в Черновцах произошел порыв газопровода среднего давления диаметром 320 мм по улице Барбюса.
Для ликвидации аварии 17 мая газоснабжение всего города было прекращено и сейчас подача газа в город остается ограниченной, сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета.
На месте происшествия проведено оперативное совещание с привлечением всех необходимых служб. Ремонтные работы выполняет Черновицкий филиал ГП «Укргазсети».
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