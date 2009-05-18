В Черновцах прорвало газопровод

Из-за активизации оползневых процессов в Черновцах произошел порыв газопровода среднего давления диаметром 320 мм по улице Барбюса.

Для ликвидации аварии 17 мая газоснабжение всего города было прекращено и сейчас подача газа в город остается ограниченной, сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета.

На месте происшествия проведено оперативное совещание с привлечением всех необходимых служб. Ремонтные работы выполняет Черновицкий филиал ГП «Укргазсети».