Политические репрессии в СССР коснулись многих офицеров ЧФ

В Севастополе власти и общественность города почтили память жертв политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, у возведенного несколько лет назад на старом кладбище памятника «Жертвам политических репрессий 30-50-х годов» вчера состоялся митинг, в котором приняли участие представители исполнительной ветви власти города, активисты Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя.

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН во время своего выступления подчеркнул, что, по его мнению, «севастопольская история политических репрессий еще далека от осмысления и написания», поэтому власти города будут оказывать помощь всем тем организациям и людям, которые будут изучать, систематизировать и публиковать материалы о репрессиях. «Чтобы вот этот день памяти жертв политических репрессий, который мы отмечаем впервые, на следующий год собрал больше людей», отметил В.КАЗАРИН.

Он высказал предположение, что Указ Президента Украины, «наверное, тоже вызовет какие-то разные комментарии, разные оценки». Но, по словам чиновника, лично он однозначно принадлежит к числу тех людей, которые полагают, что совершенно правильно издан Указ. «Я даже думаю, что с определенным опозданием, потому что все мы понимаем, что тема политических репрессий в 20-м веке - это такая же необъятная тема, как и другая тема, связанная с потерями - тема Великой Отечественной войны», - сказал заместитель мэра.

Он считает, что «подлинная история политических репрессий, в данном случае в отношении Севастополя, как города-региона, еще не написана». По его словам, «значительная часть репрессий касалась военных». «Она коснулась многих офицеров Черноморского флота. Одна из категорий, подвергшихся в наибольшей мере политическим репрессиям в канун войны, и в определенной степени после войны - это были военные. Это ж дело всегда было закрытым, Севастополь, наверное, и не знает масштабов тех репрессий, через которые прошел руководящий состав», - добавил В.КАЗАРИН.

Он поддержал прозвучавшую на митинге идею по увековечению памяти «тех, кто был расстрелян во внутреннем дворике севастопольской тюрьмы, и тех, кого, по некоторым данным, водили на расстрел за город. Необходимо с помощью СБУ собрать информационную базу этой категории людей».

Председатель Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя Валерий МИЛОДАН также сообщил, что имеется много свидетельств того, что «очень много расстрелов производилось в севастопольской тюрьме, так называемом тюремном замке». Он также с сожалением отметил, «что многие годы мы не предавали этому публичного значения».

На митинге также выступили представители эстонского национально-культурного общества. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику и находящимся рядом могилам жертв политических репрессий.