Врачи призывают жителей Крыма не бояться свинины

Крымчан призывают не впадать в панику из-за распространения в ряде стран мира гриппа А/H1N1 и не отказываться от употребления в пищу свиного мяса. Вместе с тем, просят соблюдать элементарные требования.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Симферополе заместитель начальника Главного управления ветеринарной медицины в Крыму Иван ГУРЕНКО заявил: «Мы не должны впадать в панику, есть намного опаснее заболевания (чем свиной грипп)».

По его словам, мясо и мясные продукты следует покупать только в тех местах, где осуществляется ветеринарный контроль. «Если животное было забито и оно выпущено в реализацию, то там уже минимум заболевания», - сказал заместитель начальника управления ветеринарной медицины Крыма.

Придя домой, мясо следуют положить в холодильник, если оно будет готовиться не сразу. Перед приготовлением свинину необходимо помыть. Свинина, приготовленная при температуре 60-70 градусов, является безопасной, так как вирус при такой температуре инактивируется.

По данным ветеринарной медицины, на сегодняшний день ни в одном хозяйстве Крыма, где содержатся свиньи, не зафиксированы признаки гриппа А/H1N1.

В автономии проводятся все необходимые меры для предотвращения завоза вируса и распространения его среди населения, добавила главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА.