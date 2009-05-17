В Крыму не хватает отдыхающих

С начала года и по состоянию на 15 мая количество отдохнувших в Крыму уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2008 года на 20,1% - до 347,1 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма, которыми располагает УНИАН.

Количество курортников рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных госадминистраций курортных регионов автономии, организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях отдохнули 108,5 тыс. человек. Это на 25,5% ниже, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодняшний день в Крыму работает 167 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, они заполнены на 55,5%. В 2008 году в это время в автономии работало на три учреждения больше, а заполняемость составляла 48,3%.

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что у курортного сезона 2009 года есть все предпосылки пройти успешно. «Перспективы хорошие. Отдыхающие едут и будут ехать», - цитирует главу парламента автономии его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

Вместе с тем, А.ГРИЦЕНКО отмечает, что «успешность курортного сезона зависит не от числа отдыхающих, посетивших Крым, а от количества потраченных ими на отдыхе средств». «Чтобы определить, состоялся курортный сезон или нет, надо по итогам года посчитать, сколько поступило финансовых средств в бюджеты местных советов - тогда это будет объективный подход», - подчеркнул крымский спикер.

Говоря о количестве отдыхающих, он отметил, что «существуют разные методики подсчетов, и они довольно противоречивые».

А.ГРИЦЕНКО также заявил, что за счет сокращения внешнего туризма Крым сможет увеличить показатели внутреннего. «Такая же тенденция сегодня наблюдается и в Российской Федерации», - сказал председатель Верховной Рады АРК.

Он добавил, что в Крыму «за последние годы сложилась амплитуда цен, рассчитанная на отдыхающего с разным уровнем достатка».