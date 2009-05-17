Пинзеник говорит, что страну пытаются ввергнуть в блуд

Денежную эмиссию нельзя использовать в качестве средства преодоления кризиса в Украине, поскольку она приведет к гиперинфляции и углублению кризиса. Такое мнение в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009) высказал бывший министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

«Искать решения в дополнительной денежной массе - от лукавого. Я знаю, что это прозвучит непопулярно, но когда говорят, что в Украине нет другого выхода, нежели эмиссия, - это блуд, в который сейчас пытаются ввергнуть страну. Мы это уже проходили, в том числе и в начале 90-х годов», - отметил он.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, в случае эмиссии к нынешним проблемам в экономике добавится еще и гиперинфляция.

«Нынешний кризис хоть и является специфическим, но это кризис потребления. Однако, в отличие от 90-х годов, этот кризис потребления обусловлен не падением реальной покупательной способности денег, а прекращением движения денег. Если к этому прибавить еще и падение покупательной способности денег, тогда мы его умножим, добавив еще и эффект кризиса 90-х годов. Тогда выходить из кризиса придется значительно дольше и значительно болезненнее», - подчеркнул экс-министр финансов.