Немыря назвал «катализатор» для проведения реформ

Сотрудничество Украины с ЕС во время кризиса «должно стать катализатором для проведения реформ». Такое мнение высказал сегодня вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ во время встречи с Комиссаром ЕС по экономическим и монетарным вопросам Хоакином АЛЬМУНИЯ.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что особое значение Украина придает сотрудничеству с ЕС во время кризиса, который «должен стать катализатором для проведения реформ и для активизации нашего сотрудничества с ЕС», сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

«Мы рассматриваем европейскую интеграцию, в первую очередь, как приоритет внутренней политики, а не только внешней. Приоритет, который будет способствовать проведению внутренних реформ в политической, социальной, экономической и общественной сферах, построению экономически развитого и демократического государства, укреплению позиций страны как регионального лидера», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он положительно оценил результаты саммита "Восточное партнерство", который состоялся на прошлой неделе в Праге, и заявил, что эта инициатива будет способствовать интенсификации отношений между Украиной и ЕС и позволит углубить отношения с Евросоюзом.

На встрече стороны обсудили евроинтеграционные устремления Украины, усилия правительства, направленные на преодоление последствий мирового финансового кризиса и вопросы сотрудничества Украины с такими финансовыми институтами, как Всемирный банк, ЕБРР и МВФ.

Как сообщал УНИАН, 14-17 мая Г.НЕМЫРЯ находится с рабочим визитом в Великобритании. Он возглавляет делегацию Украины для участия в Ежегодном собрании Совета руководителей Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.