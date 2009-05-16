Посол Украины в РФ призывает не спекулировать на историческом прошлом

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО призывает МИД РФ не использовать спорное историческое прошлое для информационных кампаний против Украины.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«В последнее время всех в Украине крайне беспокоит тенденция к существенному ухудшению отношения россиян к украинцам, формированию в общественном представлении граждан РФ образа Украины как враждебного государства», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что поражают социологические данные российской компании «Левада-центр», которые показали, что в январе-феврале этого года уже 62% россиян сознавались в своем негативном отношении к Украине. В тот же период 91% украинцев заявили о своем положительном отношении к России.

«Очевидно, корни резкого усиления антиукраинских настроений в РФ в последние годы кроются в информационной кампании против нашего государства, которую последовательно ведут российские СМИ, искусственно создавая в сознании широких масс россиян негативный образ Украины. Особенно деструктивной является тенденциозная трактовка исторических событий, предвзятое освещение непростых попыток украинского общества откровенно и открыто оценить прошлое своей страны», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

«Понятно, что фигура Ивана Мазепы в силу веков царской, а затем и советской пропаганды, неоднозначно воспринимается в России. Но так же неоднородны в украинском обществе оценки таких исторических деятелей как Петр І и Екатерина II, которые уничтожили казацкие свободы, ликвидировали автономию украинских земель, закрепостили миллионы украинцев», - добавил он.

В то же время, К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что принципиальная разница заключается в том, что в Украине спокойно относятся к чествованию этих фигур Российским государством и обществом и не пытаются навязать свое видение и свою оценку, что, видимо, является одной из причин все возрастающего дисбаланса в восприятии нашими народами друг друга.

«В интересах как украинского, так и российского народов, чтобы история была предметом внимательного и непредвзятого изучения, а не инструментом информационных кампаний. Уверен, двум государствам и их внешнеполитическим ведомствам есть о чем дискутировать вне границ событий прошлых веков», - подытожил К.ГРИЩЕНКО.

Как известно, на днях МИД России выразил свое неудовлетворение намерениями украинского руководства отметить на государственном уровне гетмана Ивана Мазепу. В частности, в соответствующем комментарии Департамента прессы и информации МИД РФ осудили сооружение памятника гетману и установление награды его имени. Такие действия российское внешнеполитическое ведомство расценило как «попытку втянуть украинский народ в искусственное, надуманное противостояния с Россией».