С 1 ноября украинцев ждет перерасчет пенсий, горячая еда в поездах и новые права для поездок за границу

С началом ноября всех украинцев ожидает несколько важных изменений, говорится в сюжете программы"Сніданок з 1+1". В частности, произойдет перерасчет пенсий для всех украинцев. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, размер выплат увеличился уже для 90% пенсионеров, а это более 10 млн людей.

Читайте такжеПосле реформы: средняя пенсия в Украине выросла на 559 гривень"Укрзализныця" вводит полноценное питание в ночных поездах. В состав меню войдут первые блюда, сэндвичи, снеки и десерты. Пассажиры смогут сделать предварительный заказ во время покупки билетов, или же купить еду непосредственно в поезде. Ее стоимость будет на уровне заведений общественного питания средней ценовой категории.

Кроме этого, чтобы поехать на автомобиле за границу, гражданам Украины придется получить водительское удостоверение нового образца. Для чего необходимо будет пройти медосмотр и заплатить 201 грн. Права будут выдаваться максимум на 15 лет, а водителям грузового транспорта - на пять.

Компания Google запустила в Украине сервис бесконтактной оплаты со смартфонов - Android Pay, который даст возможность расчитываться в магазинах только с помощью телефона. Приложение уже доступно для загрузки из Google Play. Официальное заявление о старте работы сервиса ожидается позже.

А еще именно в этом месяце должен состоятся новый призыв офицеров запаса. Под него могут попасть те, кто закончил военные кафедры, но так и не служил до 43 лет. В Генштабе рекомендовали призвать до 500 офицеров запаса для прохождения службы на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов. Но окончательное решение будет принимать министр обороны, исходя из потребностей.