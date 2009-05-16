Кабмин дает деньги на украинскую школу-коллегиум в Севастополе

Решение о выделении из государственного бюджета 24 млн. грн. на продолжение строительства школы-коллегиума в Севастополе принято на состоявшемся 13 мая заседании Кабинета министров Украины. Об этом УНИАН сообщили в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной информации. По информации администрации города, выделенные средства пойдут на окончание работ по закладке фундамента и на строительство непосредственно здания школы.

Первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Владимир КАЗАРИН так прокомментировал решение Кабинета министров Украины: «мы рады, что, несмотря на кризис и дефицит бюджетных средств, правительство нашло возможность профинансировать продолжение строительных работ на столь значимом для гуманитарной сферы города объекте». По его словам, «для Севастополя было важно получить эти средства, ведь строительство школы идет на условиях софинансирования». Он выразил надежду, что «городской совет Севастополя выполнит свое обещание и примет решение о финансировании части работ за счет городского бюджета».

Как сообщал УНИАН, общая сметная стоимость строительства севастопольской школы-коллегиума (в городе его уже давно называют «украинская школа-коллегиум», поскольку, как планируется, обучение и воспитательный процесс здесь будут вестись на украинском языке) составляет 62 млн. грн. В 2008 году на эти цели было выделено 5,5 млн. грн. Из них средства государственного бюджета составили 5 млн. грн., средства городского бюджета – 500 тыс. грн. Городской совет несколько раз отказался выделить «городскую долю» финансирования, обвиняя исполнительную власть в непредоставлении отчетных материалов по ранее выделенным 500 тыс.грн. Городская администрация отбрасывала эти обвинения, заявляя, что такой отчет горсовету она предоставляла. Глава горадминистрации Сергей КУНИЦЫН отказ горсовета в софинансировании объекта неоднократно называл «политическим цинизмом».