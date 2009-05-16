Мировые цены на нефть резко упали
00:36, 16 мая 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 15 мая на ведущих нефтяных биржах резко снизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 55,98 (-2,61) долл./барр. (с поставкой в июле);
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 56,34 (-2,28) долл./барр. (с поставкой в июне).
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