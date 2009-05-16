Мировые цены на нефть резко упали

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 15 мая на ведущих нефтяных биржах резко снизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 55,98 (-2,61) долл./барр. (с поставкой в июле);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 56,34 (-2,28) долл./барр. (с поставкой в июне).