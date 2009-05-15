Тимошенко: для разворота нефтепровода Одесса-Броды нет условий

Правительство Украины считает необходимым переведение работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим, однако для этого на сегодняшний день отсутствуют необходимые условия – прежде всего не решен вопрос с продавцами и покупателями нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Безусловно, нефтепровод должен быть повернут и он должен работать в аверсном режиме, но именно в тот момент, когда появится такая структура, которая будет готова поставлять нефть для работы нефтепровода в обратном направлении. А с другой стороны – когда будут покупатели в Европе этой нефти – когда будут нефтеперерабатывающие заводы в Евросоюзе и в Украине, которые будут технологически настроены на эту нефть. Это достаточно сложная процедура, как найти нефть, которая будет прокачиваться в этом направлении, а самое главное это потребители. Без потребителей, куда нефть качать, потому что заводы в большинстве работают на другое качество и другие марки нефти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство работает по решению этих проблемных вопросов. «В то время когда все эти условия сложатся, точнее мы их сложим, в то время будет работать в правильном направлении «Одесса-Броды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.