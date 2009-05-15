В ФФУ рассказали Днепропетровску, что на УЕФА жаловаться бесполезно

Заявление городского совета Днепропетровска о намерении обжаловать решение Исполкома УЕФА по определению городов-хозяев Евро-2012 является эмоциональным и не будет иметь никаких юридических последствий.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины, комментируя намерения горсовета Днепропетровска обжаловать решение УЕФА.

В ФФУ отметили, что пунктом 5 соглашения между УЕФА и принимающего города четко определено, что до отдельного решения все города являются кандидатами и находятся в одинаковом положении. Города-хозяева матчей Евро-2012 УЕФА определит самостоятельно по собственным критериям и по собственному усмотрению.

Кроме того, в соглашении не определен срок для подачи возможных апелляций в случае несогласия какого-либо города-кандидата с решением УЕФА. Учитывая это заявление городского совета Днепропетровска можно считать эмоциональным, сделанным под воздействием решения УЕФА и таким, которое не будет иметь никаких юридических последствий, отмечают в ФФУ.

Кроме этого, в национальной федерации отметили, что президент ФФУ Григорий СУРКИС сразу после объявления решения УЕФА дал высокую оценку усилиям Днепропетровских городских властей и выполненной работе по подготовке города к Евро-2012.

Вместе с тем, он заметил, что есть вещи, которые не зависят от местных властей, и именно это повлияло на негативный для города результат.

Г.СУРКИС указал на бюрократическую волокиту с приватизацией Днепропетровского аэропорта, которая возникла по вине СНБО. Президент ФФУ отметил, что в этом вопросе никакой вины Днепропетровских городских властей нет.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают борьбу за право принимать матчи Евро-2012.

Днепропетровск заявил о намерении подать апелляцию на решение Исполкома УЕФА по проведению Евро-2012, сказано в официальном обращении исполкома горсовета от 14 мая к правительству и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.