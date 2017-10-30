Почти две трети читателей УНИАН не чувствуют себя в безопасности на улицах Украины – опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 61% наших читателей признались, что не чувствуют себя в безопасности на улицах собственных городов, и чем дальше – тем страшнее.

В то же время лишь 13% опрошенных ответили, что чувствуют себя в безопасности, ведь верят, что новая полиция может их уберечь.

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При этом 16% констатируют, что ситуация с безопасностью в Украине все равно лучше, чем в АТО, а еще 3% отмечают, что на Донбассе они уже давно привыкли к риску, поэтому уверены, что и другая часть Украины также привыкнет.

Остальные 7% читателей отметили, что просто живут по принципу: если проблему не замечать – ее не будет.

Как сообщал УНИАН, несмотря на ряд резонансных преступлений, которые в течение последнего времени произошли в разных частях Украины, министр внутренних дел Арсен Аваков похвастался уменьшением количества преступлений в стране.