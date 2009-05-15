Лобода в случае победы на Евровидении готова заложить еще одну квартиру

Украинская певица Светлана ЛОБОДА готова материально помочь в проведении «Евровидения – 2010» в Киеве в случае, если она станет победителем конкурса в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Москве после второго полуфинала песенного конкурса.

В частности, отвечая на вопрос эстонского журналиста о том, как Украина будет выходить из ситуации, если она станет победителем Евровидения-2009 в Москве, С.ЛОБОДА заявила, что готова материально посодействовать в этом.

«Я считаю, что если нам повезет и там, сверху (показывая на потолок - УНИАН) наколдуют и сделают так, чтобы в следующем году Евровидение проходило в Украине, а наше правительство вдруг не справится, то у меня есть еще одна квартира», - заявила она.

Ранее певица заявляла, что для финансирования участия в песенном конкурсе "Евровидение-2009" ей пришлось заложить свою квартиру.

Как сообщал УНИАН, по результатам полуфинала представительница Украины С.ЛОБОДА вышла в финал песенного конкурса «Евровидение-2009», который состоится 16 мая в Москве. В финале С.ЛОБОДА выступит с песней «Anticrisis girl» («Антикризисная девушка») под номером 21.